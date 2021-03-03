Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Брентфорд
Норвич Сити - Брентфорд: обзор матча 03 марта 2021
Норвич Сити
03.03.2021, среда, 20:30
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
26'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Брентфорд
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
87'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
О. Эрнандес
83'
76'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Годдос
76'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
У. Рид
Желтая карточка
О. Эрнандес
71'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Вранчич
69'
67'
Замена
К. Нергор
️️️️
В. Янельт
67'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
Желтая карточка
М. Вранчич
51'
41'
Желтая карточка
У. Рид
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
М. Вранчич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Норвич Сити
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
13
Яннулис
23
Гибсон
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
8
Вранчич
23
МакЛин
11
Эрнандес
20
Пукки
10
Буэндия
3-1-1-3-2
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
22
Серенсен
27
Янельт
8
Йенсен
7
Каньос
7
Годдос
19
Мбемо
23
Рид
17
Тони
8
Вранчич
10
Рупп
10
Рупп
8
Вранчич
11
Эрнандес
18
Серенсен
18
Серенсен
11
Эрнандес
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
23
Рид
2
Расмуссен
2
Расмуссен
23
Рид
7
Годдос
88
Форсс
88
Форсс
7
Годдос
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
27
Янельт
23
Нергор
23
Нергор
27
Янельт
Остались в запасе
Норвич Сити
Брентфорд
12
Daniel Barden
ЦФ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
2
Мадс Бидструп
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Бидструп
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Норвич Сити - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Брентфорд
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+