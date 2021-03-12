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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Брентфорд
Блэкберн - Брентфорд: обзор матча 12 марта 2021
Блэкберн
12.03.2021, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Брентфорд
10'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Брентфорд
Желтая карточка
Б. Джонсон
90'
+9
Желтая карточка
Э. Беннетт
90'
+6
90'
Желтая карточка
М. Серенсен
Желтая карточка
Д. Ленихэн
86'
85'
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
79'
Желтая карточка
Б. Мбемо
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Д. Бакли
77'
77'
Замена
С. Годдос
️️️️
К. Нергор
Желтая карточка
Д. Бакли
75'
72'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
72'
Замена
С. Каньос
️️️️
Т. Фосу
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Л. Трэвис
61'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Т. Трибулл
54'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Б. Бреретон
46'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
С. Галлахер
46'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Камински
30
Дуглас
4
Харвуд-Беллис
24
Ньямб
28
Трибулл
26
Ленихэн
6
Бакли
22
Бреретон
20
Галлахер
24
Долан
23
Дак
3-1-2-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
22
Серенсен
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
24
Фосу
23
Рид
17
Тони
22
Бреретон
10
Эллиот
10
Эллиот
22
Бреретон
6
Бакли
17
Беннетт
17
Беннетт
6
Бакли
28
Трибулл
27
Трэвис
27
Трэвис
28
Трибулл
20
Галлахер
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
20
Галлахер
Трэвис
4
Джонсон
4
Джонсон
Трэвис
23
Нергор
7
Годдос
7
Годдос
23
Нергор
24
Фосу
7
Каньос
7
Каньос
24
Фосу
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
Остались в запасе
Блэкберн
Брентфорд
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Блэкберн - Брентфорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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