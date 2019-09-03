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Сейду Думбия
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Текст
Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов
15:00
Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко, подозреваемого в фальсификации возраста
14:52
«Это кажется ошибкой»: Смолов зимой отказал «Истанбулу» из-за уважения к «Динамо»
14:44
Рэшфорд стал лучшим игроком февраля в АПЛ. Он повторил рекорд Салаха
14:28
Канте угрожали прострелить колено в 2017-м: заставили подписать контракт с неофициальным агентом
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Все новости
14:36
Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России
14:23
Семак оценил готовность Клаудиньо и Сантоса сыграть с «Химками»
14:18
Бывшая жена Тухеля раскрыла причины увольнения немца из «Челси»
14:10
Ткаченко назвал сильнейшие команды в истории российского футбола
13:55
Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА
3
13:51
Текст
Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ
1
13:44
В «Химках» задумались об увольнении Гогниева
1
13:33
«Аль-Наср» Роналду зимой пытался арендовать вратаря «Зенита»
13:23
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
13:19
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Сегодня «Сочи» примет «Оренбург». Выбирай победителя и получи 17 000 рублей
13:15
«Это наше будущее». Сычев рассказал, какой российский форвард нравится ему больше всего
13:09
Агент Миранчука назвал условия, при которых «Торино» выкупит игрока у «Аталанты»
13:05
В «Химках» прокомментировали новость о конфликте Гогниева с игроками. Он кричал и матерился
3
12:58
«Профессиональный предатель». Ткаченко – о своем бывшем клиенте-футболисте
4
12:54
Оффтоп
Фигуристка Даванкова выложила смелые фото без лифчика
1
12:52
Фото
IFFHS назвал лучшего вратаря в футболе за последние 35 лет
3
12:46
Месси хочет вернуться в «Барселону»
12:37
Ткаченко заявил, что Смолов перешел бы в МЛС, если бы политическая ситуация не изменилась
12:34
Оффтоп
Латвия отказалась спонсировать теннисистку Остапенко, так как она соревнуется с россиянами
2
12:24
Оффтоп
Панарин вышел на 15-е место в истории НХЛ по числу ассистов среди россиян, опередив Ковальчука
12:18
Стало известно условие, при котором Гальтье уволят из «ПСЖ»
12:14
Ткаченко раскрыл схему, по которой Захарян может перейти из «Динамо» в «Челси»
7
12:04
Агент: «Ведущие игроки РПЛ не хотят играть в Израиле, где платят 20 тысяч в месяц. Для них это не зарплата»
1
11:55
Гулиев: «Драка с Гогниевым? Выясняли организационные моменты»
11:51
Сычев оценил игру Дзюбы в первых трех матчах за «Локомотив»
11:43
В «Ювентусе» рассказали, как клуб наказал Погба за нарушение дисциплины
1
11:36
Оффтоп
Канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты
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11:32
Гогниев кричал и матерился на Гулиева и Тихого. Тренер и игроки чуть не подрались («Чемпионат»)
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Сейду Думбия - статьи
#22 | Нападающий
Имя
Сейду
Фамилия
Думбия
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
31 декабря 1987 (35 лет)
Рост
178
Вес
72
Стоимость:
€ 1,50
млн
Статистика
Новости
Статьи
Посты
03.09.2019 00:19
Здесь все ключевые трансферы за последние сутки
28 сделок.
13
20.01.2019 17:55
Как сейчас дела у Сейду Думбия
Запас, матч с «Атлетико» и круглые цифры.
5
30.11.2018 08:25
Где сейчас интересные легионеры РПЛ. Жо, Веллитон и другие
Вы точно помните этих парней.
18
07.06.2017 20:00
Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня
«Реал» переманивает Де Хеа. Думбия снова будет работать со Слуцким. Жардим продлил контракт с «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24
04.01.2017 18:00
Торрес, Кэрролл, Думбия и еще 8 ужасных зимних трансферов
Зимнее трансферное окно – возможность исправить оплошности летней кампании, найти замену травмированным или усиление для решения конкретной задачи. Но и большой риск потратить деньги впустую, что и подтверждают 11 трансферов, выделенных «Бомбардиром» в числе худших зимних покупок.
3
14.09.2016 17:00
Как обыграть «Байер». 5 способов для Слуцкого
ЦСКА стартует в Лиге чемпионов игрой против леверкузенского «Байера», и Леониду Слуцкому нужно будет очень постараться, чтобы добыть в Германии положительный результат. «Бомбардир» называет 5 факторов, которые должны сойтись, чтобы армейцы победили.
8
28.06.2016 21:00
Эмери ушел в «ПСЖ». Думбия перешел в «Базель». Дайджест событий дня
«Рубин» нацелился на Нойштедтера. Бердыев может расторгнуть контракт с «Ростовом». «Ливерпуль» оформил трансфер Мане. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
24.06.2016 21:15
Ионов перешел в ЦСКА. Черчесов интересен «Милану». Дайджест событий дня
Неймар поставил «Барселоне» условия. Ткачев ушел в «Крылья Советов». Думбия может перейти в мексиканский клуб. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
10.06.2016 20:00
Секс-скандал вокруг де Хеа. Погба переходит в «Реал». Дайджест событий дня
«Спартак» близок к подписанию Жуана и Зобнина. Неймар будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов в год. Роналду снова занялся самовосхвалением. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
03.03.2016 23:20
«Зенит» провел переговоры с Пеллегрини. Дайджест событий дня
Думбия может вернуться в ЦСКА. Доннарумма требует повышения зарплаты. «Челси» нацелился на Гризманна. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
29.02.2016 10:30
10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА
Московских армейцев на трансферном рынке принято хвалить. Новых футболистов в клубе покупают за гроши и доводят до ума. «Бомбардир» изучает последние трансферные сделки ЦСКА, но находит в них не только плюсы.
15
09.02.2016 19:50
«Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков». Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА
Тренер ДЮСШ ЦСКА Максим Боков рассказал «Бомбардиру» о перспективах трансфера Романа Широкова и возможной замене для Сейду Думбия.
1
03.02.2016 16:30
Трансферы в ведущих лигах Европы. Итоговые таблицы
«Бомбардир» собрал все официальные зимние переходы с участием клубов английской Премьер-лиги, Примеры, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1.
1
02.02.2016 02:00
Черышев перешел в «Валенсию». Таски оказался в «Баварии». Главные трансферы дня
Последний день трансферного окна в Европе завершен. «Бомбардир» представляет вашему вниманию самые значимые сделки.
1
01.02.2016 15:55
Тейшейра, Черышев, Ниасс и еще 4 трансфера, которые могут случиться сегодня
Продолжая следить за заключительным днем трансферного окна, «Бомбардир» выделяет переходы, которые могут состояться в ближайшие часы.
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