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Бруну Алвеш
Новости
Бруну Алвеш - новости
Завершил карьеру
27 ноября 1981 (44), Повуа-де-Варзин
#22 | Защитник
190 см | 80 кг
Португалия | Бразилия
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Экс-игрок «Зенита» вступился за Роналду
21 июня
Фото
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
Фото
Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш стал спортивным директором АЕКа
2022.06.07 22:03
Экс-защитник «Зенита» Алвеш закончил карьеру
2022.06.06 07:42
Фото
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Фото
39-летний Бруну Алвеш вернулся в Португалию и подписал контракт с «Фамаликаном»
2021.07.02 06:38
Серия А. «Дженоа» добился волевой победы над «Пармой», в заявке на матч было четыре экс-игрока «Зенита»
2021.03.20 00:47
4
Фото
«Зенит» составил команду из легионеров, сыгравших больше всех за сборную во время выступлений за петербургский клуб
2020.05.01 00:43
6
Бруну Алвеш может перейти в «Ювентус». Бывшему игроку «Зенита» 37 лет
2019.01.31 08:36
6
Бруну Алвеш – игрок «Пармы»
2018.07.12 13:37
1
Бруну Алвеш сменит «Рейнджерс» на «Парму»
2018.07.04 14:48
Фернандеш, Эдер, Нету и Бруну Алвеш включены в расширенный список сборной Португалии на ЧМ-2018
2018.05.15 15:44
1
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Бывший защитник «Зенита» перейдет в худший клуб Серии А
2018.01.21 09:53
10
Алвеш: «Сборная России продемонстрировала силу»
2017.06.22 01:05
9
Алвеш рассказал о целях Португалии на Кубке конфедераций
2017.06.15 11:27
5
Бруну Алвеш близок к переходу в «Рейнджерс»
2017.05.31 12:40
Тренер «Рейнджерс» Кайшинья: «Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Роналду и Месси»
2017.05.19 20:35
4
Бывший защитник «Зенита» Алвеш может перейти в «Рейнджерс»
2017.05.06 15:36
Алвеш: «Роналду посоветовал перейти в «Кальяри»
2016.10.01 11:05
1
Серия А. Гол Бруну Алвеша не спас «Кальяри» от поражения в матче против «Болоньи»
2016.09.11 15:25
Бруну Алвеш подписал контракт с «Кальяри»
2016.06.05 21:20
Видео
Кейн: «Я не из тех, кто пытается симулировать»
2016.06.04 22:02
2
Бруну Алвеш согласился на переход в «Кальяри»
2016.06.03 14:39
1
Алвеш извинился за грубый фол на Кейне
2016.06.03 08:40
2
Бруну Алвеш ведет переговоры с «Кальяри»
2016.05.31 06:38
1
Бруну Алвеш вернется в «Порту»
2016.05.15 08:40
Перейра взял в Москву 20 футболистов
2016.02.24 11:51
3
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