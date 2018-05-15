Фернандеш, Эдер, Нету и Бруну Алвеш включены в расширенный список сборной Португалии на ЧМ-2018

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш обнародовал расширенный список из 35 футболистов, из которого будет сформирована окончательная заявка на чемпионат мира-2018.

В состав вошли полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш и нападающий «Лилля» Эдер, выступавший в минувшем сезоне за железнодорожников на правах аренды. Также в список попали экс-защитники «Зенита» Бруну Алвеш и Луиш Нету.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гезтепе»), Руй Патрисиу («Спортинг»).

Защитники: Антунеш («Хетафе»), Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоао Канселу («Интер»), Жозе Фонте («Далянь Ифань»), Луиш Нету («Фенербахче»), Мариу Руй («Наполи»), Нельсон Семеду («Барселона»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Рикарду Перейра («Порту»), Роланду («Марсель»), Рубен Диаш («Бенфика»).

Полузащитники: Адриен Силва («Лестер»), Андре Гомеш («Барселона»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоао Мариу («Вест Хэм»), Жоао Моутинью («Монако»), Мануэль Фернандеш («Локомотив»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Виллиам Карвалью («Спортинг»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Нани («Лацио»).

Нападающие: Андре Силва («Милан»), Криштиану Роналду («Реал»), Эдер («Локомотив»), Желсон Мартиньш («Спортинг»), Гонсало Гедеш («Валенсия»), Паулинью Диаш («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Рони Лопеш («Монако»).

Окончательная заявка сборной Португалии на мундиаль в России будет оглашена 17 мая.