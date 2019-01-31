Бруну Алвеш может перейти в «Ювентус». Бывшему игроку «Зенита» 37 лет

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Руководство туринского клуба уже обратилось в «Парму» по поводу возможного трансфера португальца. Сумма сделки оценивается в 2 миллиона евро.

«Ювентус» хочет подписать футболиста в связи с травмами Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.