Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бруну Алвеш может перейти в «Ювентус». Бывшему игроку «Зенита» 37 лет

    Защитник «Пармы» Бруну Алвеш может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Руководство туринского клуба уже обратилось в «Парму» по поводу возможного трансфера португальца. Сумма сделки оценивается в 2 миллиона евро.

    «Ювентус» хочет подписать футболиста в связи с травмами Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.

    • Алвешу 37 лет.
    • С 2010 по 2013 год защитник выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он провел 72 матча и забил один гол.
    • В этом сезоне на счету Алвеша 20 матчей в чемпионате Италии и два гола.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 08:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 31 января 2019, 10:33

      вот это бред которого давно не было

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 31 января 2019, 09:57

      Наши игроки в таком возрасте уже на пенсии. Это пример отношения к делу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > владимир миронов 31 января 2019, 10:04

      Я надеюсь ты про общую массу наших дровосеков, а если нет - то скажи это Игнашевичу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > ItalianFootball 31 января 2019, 17:52

      Можно было догадаться, что Игнашевич есть пример отношения к делу. Кстати, в СССР было очень много возрастных игроков.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > владимир миронов 1 февраля 2019, 09:44

      Не мне надо догадываться, а тебе не писать лозунгами обобщительными. Ну если конечно хочешь выразиться четко и ясно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > ItalianFootball 2 февраля 2019, 09:58

      Игнашевич при нашем разговоре, проявил уважение к старшему в отличии от вас, молодой человек. Все-таки огромная разница в возрасте.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11