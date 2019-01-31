Бруну Алвеш может перейти в «Ювентус». Бывшему игроку «Зенита» 37 лет

вот это бред которого давно не было
Защитник «Пармы» Бруну Алвеш может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Руководство туринского клуба уже обратилось в «Парму» по поводу возможного трансфера португальца. Сумма сделки оценивается в 2 миллиона евро.
«Ювентус» хочет подписать футболиста в связи с травмами Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.
- Алвешу 37 лет.
- С 2010 по 2013 год защитник выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он провел 72 матча и забил один гол.
- В этом сезоне на счету Алвеша 20 матчей в чемпионате Италии и два гола.