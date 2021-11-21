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    Бруну Алвеш - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Бруну
    Фамилия Алвеш
    Команда Парма
    Состав Основной
    Родной город Повуа-де-Варзин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 ноября 1981 (41 год)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон Смирнис 16 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2022 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    06.03.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    28.02.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:2 Атромитос (Перистери)
    24.01.2022 1' -46' Астерас (Триполис) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    33'
    19.01.2022 1' -90' Волос (Волос) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    15.01.2022 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Арис (Салоники)
    12.01.2022 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:3 ОФИ (Ираклион)
    04.12.2021 1' -90' Атромитос (Перистери) 4:1 Аполлон Смирнис (Афины)
    51'
    27.11.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    21.11.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    06.11.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 2:2 АЕК (Афины)
    23.10.2021 1' -46' Аполлон Смирнис (Афины) 1:0 ПАС (Яннина)
    38'
    16.10.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:1 Астерас (Триполис)
    02.10.2021 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    85'
    27.09.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Ионикос (Никея)
    22.09.2021 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 4:1 Аполлон Смирнис (Афины)
    19.09.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 1:3 Волос (Волос)
    11.09.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 4:0 Аполлон Смирнис (Афины)
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