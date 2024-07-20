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Бетис
Марк Бартра
Новости
€ 900 тыс
Марк Бартра - новости
Бетис
15 января 1991 (35), Сант-Жауме-дель-Доменис
#5 | Защитник
183 см | 70 кг
Испания
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Публикации
Экс-игрок «Барсы» Бартра расстался с девушкой, с которой был обязан устраивать сексуальный контакт при каждой встрече
2024.07.20 11:03
2
У экс-защитника «Барсы» есть соглашение с его девушкой – в нем прописан секс при каждой встрече
2024.05.20 15:30
3
Фото
Девушка экс-игрока «Барселоны» выложила полностью обнаженное фото
2024.02.24 14:41
4
Фото
Девушка экс-игрока «Барселоны» выложила откровенные фото без лифчика
2023.12.23 23:28
3
Фото
Девушка экс-игрока «Барселоны» выложила свежие фото без лифчика
2023.11.18 00:59
8
Фото
Девушка экс-игрока «Барсы» выложила откровенные фото без лифчика
2023.11.07 19:00
5
Видео
Игрок «Бетиса» забил «Бернли» со своей половины поля
2023.07.29 23:48
Фото
Девушку экс-игрока «Барсы» раскритиковали за обнаженное фото с заклеенным соском
2023.05.27 00:20
8
«Трабзонспор» приобрел экс-защитника «Барселоны» за 1,25 миллиона
2022.08.16 13:30
Бартра может вернуться в «Барселону»
2021.12.18 11:27
Бартра: «Никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону»
2020.03.10 10:58
2
«Рома» хочет купить Алдервейрелда или Бартру
2019.07.10 18:38
«Атлетико» интересуется Бартрой и Матой
2019.04.25 18:53
2
Бартра: «Во время матча с «Реалом» Винисиус Жуниор трижды обозвал меня сыном... Он вспомнил мою мать»
2019.01.14 15:48
7
Пять игроков «Барселоны» и ни одного футболиста «Реала» – в команде первой части сезона Примеры по версии Whoscored
2018.12.26 12:16
6
Харт, Неймар, Азар, Месси и Роналду – в команде сентября из топ-5 европейских лиг по версии Whoscored
2018.10.03 16:31
2
Бартра может заменить Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018
2018.05.27 09:51
Бартра: «Я отдавал все силы, чтобы поехать в Россию»
2018.05.24 07:43
Фото
Бартра сменил «Боруссию» на «Бетис»
2018.01.31 07:06
5
Бартра может перейти из «Боруссии» в «Бетис»
2018.01.26 20:36
Бартра может вернуться из дортмундской «Боруссии» в Примеру
2018.01.17 09:45
1
Девять игроков «Боруссии Д» отравились во время сбора
2018.01.11 20:47
3
Защитник сборной Испании заявил, что Смолов достоин играть в лучших клубах Европы
2017.11.15 01:11
4
Бартра пообещал доставить неприятности «Реалу»
2017.09.25 08:53
4
Бартра может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»
2017.07.02 22:01
Фото
Бартра вернулся в общую группу «Боруссии»
2017.05.10 16:21
Бартра тренировался впервые после травмы руки, полученной в результате взрыва около автобуса «Боруссии»
2017.04.28 19:39
2
Во взрывах у автобуса «Боруссии» подозревается россиянин
2017.04.21 08:17
26
Взрывы в Дортмунде могли привести к смертям, если бы случились чуть раньше
2017.04.17 06:31
1
Фото
Игроки и болельщики «Боруссии» поддержали Бартру
2017.04.15 23:16
1
2
3
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