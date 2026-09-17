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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Марк Бартра
Статистика
€ 900 тыс
Марк Бартра - статистика
Бетис
15 января 1991 (35), Сант-Жауме-дель-Доменис
#5 | Защитник
183 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 90'
33, 49'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
39' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
39' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
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