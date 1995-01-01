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    «Атлетико» интересуется Бартрой и Матой

    «Атлетико» может приобрести защитника «Бетиса» Марка Бартру.

    В марте мадридцы продали Люку Эрнандеса в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, также покинет клуб летом после истечения срока контракта. «Атлетико» видит в испанце замену этим футболистам обороны.

    Также испанский клуб интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой.

    • В текущем сезоне Бартра провел за «Бетис» 42 матча и забил один гол. Его контракт с севильцами рассчитан до 2023 года.
    • На счету Маты пять мячей и четыре голевые передачи в 30-ти играх за «МЮ». Соглашение 30-летнего игрока истекает в июне.

    Источник: Sport.es

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