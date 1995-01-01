«Атлетико» интересуется Бартрой и Матой

«Атлетико» может приобрести защитника «Бетиса» Марка Бартру.
В марте мадридцы продали Люку Эрнандеса в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, также покинет клуб летом после истечения срока контракта. «Атлетико» видит в испанце замену этим футболистам обороны.
Также испанский клуб интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой.
- В текущем сезоне Бартра провел за «Бетис» 42 матча и забил один гол. Его контракт с севильцами рассчитан до 2023 года.
- На счету Маты пять мячей и четыре голевые передачи в 30-ти играх за «МЮ». Соглашение 30-летнего игрока истекает в июне.