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    Бартра: «Во время матча с «Реалом» Винисиус Жуниор трижды обозвал меня сыном... Он вспомнил мою мать»

    Защитник «Бетиса» Марк Бартра рассказал о поведении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче команд (1:2) в 19-м туре Примеры.

    «Я несколько раз говорил ему, что он должен подняться. Он постоянно был на газоне, и он не уважал меня.

    Он трижды обозвал меня сыном... Он вспомнил мою мать.

    Он очень молод, и ему есть чему поучиться у своих товарищей по «Реалу», которых я знаю», – сказал Бартра.

    • Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» летом прошлого года.
    • В этом сезоне 18-летний футболист провел за мадридцев 14 игр, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.
    • Бартра ранее выступал за «Барселону».

    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +140

      fabio_c 31 минуту назад

      ну уе..ал бы ему с головы в грудак=) учиться у мэтров, так учиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +363

      Олег Колесов 34 минуты назад

      Как доступен и понятен Великий Русский язык.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45705

      Рубик Докоян 1 час назад

      Ни играть, ни материться не умеют. К нам в аренду, всему научат...

      2
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      Рейтинг: +28365

      Полная Канистра 1 час назад

      ну и ответил бы этому сопляку трижды про дочь и отца

      1
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      Рейтинг: +194

      FENIX-SL 1 час назад

      этот кадр прям по телевизору крупно вывели еще
      ну и правильно
      никто не знает что сам бартра сказал ему

      0
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      Рейтинг: +84

      delux746 2 часа назад

      Или кто-то не умеет проигрывать достойно, или кто-то звезду поймал

      1
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