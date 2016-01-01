Бартра: «Во время матча с «Реалом» Винисиус Жуниор трижды обозвал меня сыном... Он вспомнил мою мать»

ну уе..ал бы ему с головы в грудак=) учиться у мэтров, так учиться
Защитник «Бетиса» Марк Бартра рассказал о поведении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче команд (1:2) в 19-м туре Примеры.
«Я несколько раз говорил ему, что он должен подняться. Он постоянно был на газоне, и он не уважал меня.
Он трижды обозвал меня сыном... Он вспомнил мою мать.
Он очень молод, и ему есть чему поучиться у своих товарищей по «Реалу», которых я знаю», – сказал Бартра.
- Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» летом прошлого года.
- В этом сезоне 18-летний футболист провел за мадридцев 14 игр, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.
- Бартра ранее выступал за «Барселону».