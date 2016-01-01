Бартра: «Во время матча с «Реалом» Винисиус Жуниор трижды обозвал меня сыном... Он вспомнил мою мать»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра рассказал о поведении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче команд (1:2) в 19-м туре Примеры.

«Я несколько раз говорил ему, что он должен подняться. Он постоянно был на газоне, и он не уважал меня.

Он трижды обозвал меня сыном... Он вспомнил мою мать.

Он очень молод, и ему есть чему поучиться у своих товарищей по «Реалу», которых я знаю», – сказал Бартра.