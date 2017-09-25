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    Бартра пообещал доставить неприятности «Реалу»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра пообещал, что его команда постарается доставить как можно больше проблем в предстоящих играх Лиги чемпионов «Реалу».

    «У нас уже есть успешный опыт игр против «Реала». В прошлом сезоне мы не дали им обыграть нас. «Боруссия» всерьез настроена на предстоящие игры. Мы вновь хотим помешать «Реалу».

    Сейчас в игре мадридцев многое зависит от Зидана, который вселяет в своих подопечных уверенность. Он буквально заставляет их прогрессировать каждый день. Тренер дает уверенность своим основным футболистам, а молодым – веру в хорошее будущее», – заявил Бартра.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    25.09.2017 08:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 25 сентября 2017, 19:11

      Интересно будет посмотреть на противостояние Бейл-Бартра) Хотя я и не особо впечатлён игрой валлийца в последнее время

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 сентября 2017, 10:38

      Если зизо мозги не включит боруссия эт им снова 4 забет... защита у реала как столба стоят... хоть и подлый зато больше пользы от пепе было

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 сентября 2017, 09:19

      Это должно быть весело)Ждем с нетерпением!

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 сентября 2017, 09:09

      Отличное рубилово намечается)

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