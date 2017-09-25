Бартра пообещал доставить неприятности «Реалу»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра пообещал, что его команда постарается доставить как можно больше проблем в предстоящих играх Лиги чемпионов «Реалу».

«У нас уже есть успешный опыт игр против «Реала». В прошлом сезоне мы не дали им обыграть нас. «Боруссия» всерьез настроена на предстоящие игры. Мы вновь хотим помешать «Реалу».

Сейчас в игре мадридцев многое зависит от Зидана, который вселяет в своих подопечных уверенность. Он буквально заставляет их прогрессировать каждый день. Тренер дает уверенность своим основным футболистам, а молодым – веру в хорошее будущее», – заявил Бартра.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.