Бартра: «Я отдавал все силы, чтобы поехать в Россию»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра сожалеет, что не попал в составе сборной Испании на предстоящий в России чемпионат мира-2018.

«Мне особо тяжело принять это, ведь я отдавал все силы, чтобы поехать в Россию. Я многим пожертвовал ради этого. Это было моей главной целью последнего в последнее время.

Я понимаю, что в сборной большой выбор классных игроков, что говорит об уровне национальной команды. Здесь собирается элита, и я желаю команде всего наилучшего на чемпионате мира. Надеюсь, они смогут вновь выиграть чемпионат мира, думаю, им это по силам», – сказал Бартра.

Сборная Испании сыграет на групповом этапе с Португалией, Марокко и Ираном.