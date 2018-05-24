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    Бартра: «Я отдавал все силы, чтобы поехать в Россию»

    Защитник «Бетиса» Марк Бартра сожалеет, что не попал в составе сборной Испании на предстоящий в России чемпионат мира-2018.

    «Мне особо тяжело принять это, ведь я отдавал все силы, чтобы поехать в Россию. Я многим пожертвовал ради этого. Это было моей главной целью последнего в последнее время.

    Я понимаю, что в сборной большой выбор классных игроков, что говорит об уровне национальной команды. Здесь собирается элита, и я желаю команде всего наилучшего на чемпионате мира. Надеюсь, они смогут вновь выиграть чемпионат мира, думаю, им это по силам», – сказал Бартра.

    Сборная Испании сыграет на групповом этапе с Португалией, Марокко и Ираном.

    Источник: Marca

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    24.05.2018 07:43
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