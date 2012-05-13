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Мануэль Джиандонато
Статистика
Мануэль Джиандонато - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1991 (34), Казоли
#5 | Полузащитник
188 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
8
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
13.05.2012
Лечче
Был в запасе
81'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 1
05.05.2012
Фиорентина
63' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 1
02.05.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 1
22.04.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
11.04.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 1
18.03.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2 : 0
11.03.2012
Лечче
75' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0 : 0
12.02.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 1
01.02.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2 : 3
10.12.2011
Лацио
46' - 56'
55'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4 : 2
03.12.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0 : 1
06.11.2011
Лечче
89' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
1' - 75'
70'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2 : 0
27.10.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3 : 4
23.10.2011
Милан
73' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3 : 0
25.09.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
11.09.2011
Удинезе
1' - 50'
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