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    Лоренцо Крисетиг - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Крисетиг
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 6 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.12.2018 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10'
    26.12.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Милан (Милан)
    54'
    22.12.2018 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    08.12.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    02.12.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    24.11.2018 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    6'
    09.11.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.11.2018 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.10.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:3 Фрозиноне (Фрозиноне)
    21.10.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    05.10.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    30.09.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Дженоа (Генуя)
    26.09.2018 1' -90' Рома (Рим) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.09.2018 48' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Ювентус (Турин)
    15.09.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:5 Сампдория (Генуя)
    02.09.2018 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.08.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Болонья (Болонья)
    20.08.2018 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
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