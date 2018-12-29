Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лоренцо Крисетиг
Статистика
Лоренцо Крисетиг - статистика
Завершил карьеру
20 января 1993 (33)
#12 | Полузащитник
184 см | 74 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
6
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.12.2018
Милан
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
22.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4 : 0
08.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
1 : 1
02.12.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
3 : 0
24.11.2018
Фрозиноне
1' - 90'
6'
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1 : 1
09.11.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 0
04.11.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0 : 3
28.10.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
05.10.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
1 : 2
30.09.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
4 : 0
26.09.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
0 : 2
23.09.2018
Ювентус
48' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Фрозиноне
0 : 5
15.09.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 0
02.09.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.08.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4 : 0
20.08.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Главные новости
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
5
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
1
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
3
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+