Лоренцо Крисетиг - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Крисетиг
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Крисетиг
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10'
|26.12.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Милан (Милан)
|54'
|22.12.2018
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|24.11.2018
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|6'
|09.11.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.10.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|05.10.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|26.09.2018
|1' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.09.2018
|48' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Сампдория (Генуя)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.08.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|20.08.2018
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)