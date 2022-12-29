Шейк Дукур - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Дукур
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Дукур
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|2:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|58' - 90'
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|60' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|26.02.2023
|58' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|60' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|04.02.2023
|1' -11'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|21.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|15.01.2023
|79' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|11.09.2022
|1' -71'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|71'
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|37'
|21.08.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|75'