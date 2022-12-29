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    Шейк Дукур - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Шейк
    Фамилия Дукур
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ПАС Ламия 2:1 Арис Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 58' - 90' Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 60' - 90' ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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