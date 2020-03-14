Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николай Димитров - статистика

Завершил карьеру
15 октября 1987 (38)
#17 | Нападающий
175 см | 70 кг
Болгария
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
18
1
5
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
7 : 1
14.03.2020
Урал
1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Сочи
2 : 0
08.03.2020
Урал
1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 1
29.02.2020
Урал
1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
0 : 0
24.11.2019
Спартак
1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Урал
1 : 2
04.11.2019
Оренбург
1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
25.10.2019
Урал
57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1 : 2
19.10.2019
Урал
1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1 : 3
06.10.2019
Зенит
1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
0 : 3
29.09.2019
ЦСКА
1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 1
22.09.2019
Урал
1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 2
14.09.2019
Урал
1' - 71'
60'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
2 : 4
01.09.2019
Краснодар
1' - 78'
21, 68'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3 : 1
26.08.2019
Сочи
1' - 90'
84'
73'
79'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Урал
1 : 3
17.08.2019
Крылья Советов
1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
4 : 0
11.08.2019
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
2 : 2
03.08.2019
Ростов
1' - 83'
14'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2 : 0
26.07.2019
Урал
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
3 : 0
21.07.2019
Ахмат
89' - 90'
Главные новости
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
ФотоСафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
5
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
4
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+