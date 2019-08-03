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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 03 августа 2019
Урал
03.08.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
14'
А. Панюков
81'
В. Ильин
67'
Э. Шомуродов
85'
Б. Сигурдарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
Желтая карточка
Ю. Бавин
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
А. Егорычев
️️️️
Н. Димитров
83'
ГОЛ! 2:1!
В. Ильин
Пас отдал
Ю. Бавин
81'
72'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Х. Байрамян
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
72'
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Х. Байрамян
61'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
А. Ионов
60'
Желтая карточка
Э. Шомуродов
Желтая карточка
Р. Емельянов
52'
43'
Желтая карточка
М. Норманн
Замена
Ю. Бавин
️️️️
О. Эль Кабир
33'
Желтая карточка
В. Ароян
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
Пас отдал
Н. Димитров
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
11
Артем Шаболин
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Августиняк
10
Фидлер
58
Эль Кабир
17
Димитров
10
Бикфалви
11
Панюков
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
23
Чернов
17
Норманн
26
Еременко
71
Попов
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
17
Димитров
5
Егорычев
5
Егорычев
17
Димитров
58
Эль Кабир
40
Бавин
40
Бавин
58
Эль Кабир
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
19
Байрамян
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Байрамян
11
Ионов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
11
Ионов
Остались в запасе
Урал
Ростов
43
Александр Голубцов
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
43
Александр Голубцов
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Урал - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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