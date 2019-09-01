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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 01 сентября 2019
Урал
01.09.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Краснодар
21'
Ю. Бавин
68'
О. Эль Кабир
19'
Д. Скопинцев
38'
Ари
80'
Д. Уткин
82'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
П. Бумаль
82'
82'
ГОЛ! 2:4!
Вандерсон
Пас отдал
Д. Уткин
80'
ГОЛ! 2:3!
Д. Уткин
79'
Замена
Ю. Намли
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Н. Димитров
78'
70'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
К. Ольссон
70'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Ари
ГОЛ! 2:2!
О. Эль Кабир
Пас отдал
Н. Димитров
68'
59'
Желтая карточка
К. Ольссон
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
Э. Бикфалви
55'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
Ари
Пас отдал
К. Ольссон
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бавин
Пас отдал
Н. Димитров
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скопинцев
Пас отдал
Ари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
11
Андрей Панюков
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Краснодар
5
Йон Гудни Фьолусон
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-2-2-1
11
Панюков
3
Меркулов
33
Ароян
23
Поляков
15
Кулаков
20
Бумаль
8
Августиняк
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
4-1-2-2
5
Фьолусон
98
Петров
2
Рамирес
25
Спайич
7
Скопинцев
88
Камболов
52
Вилена
8
Ольссон
94
Вандерсон
39
Ари
10
Бикфалви
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
17
Димитров
18
Кухарчик
18
Кухарчик
17
Димитров
7
Скопинцев
7
Намли
7
Намли
7
Скопинцев
39
Ари
47
Уткин
47
Уткин
39
Ари
8
Ольссон
18
Игнатьев
18
Игнатьев
8
Ольссон
Остались в запасе
Урал
Краснодар
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
33
Станислав Крицюк
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Матвеев
Статистика матча Урал - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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