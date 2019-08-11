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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 11 августа 2019
Локомотив
11.08.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Урал
17'
Ф. Смолов
29'
Р. Жемалетдинов
76'
Г. Крыховяк
78'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Урал
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Миранчук
85'
Замена
Б. Идову
️️️️
М. Рыбус
82'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
А. Миранчук
79'
ГОЛ! 4:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
78'
77'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Фидлер
ГОЛ! 3:0!
Г. Крыховяк
76'
50'
Желтая карточка
Д. Поляков
46'
Замена
Д. Поляков
️️️️
М. Меркулов
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
35'
Желтая карточка
Р. Емельянов
ГОЛ! 2:0!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
В. Игнатьев
29'
Желтая карточка
Ф. Смолов
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
17'
16'
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
3-3-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
3
Меркулов
10
Фидлер
92
Емельянов
8
Августиняк
17
Димитров
5
Егорычев
10
Бикфалви
11
Панюков
21
Миранчук
8
Тугарев
8
Тугарев
21
Миранчук
31
Рыбус
30
Идову
30
Идову
31
Рыбус
59
Миранчук
99
Сулейманов
99
Сулейманов
59
Миранчук
3
Меркулов
23
Поляков
23
Поляков
3
Меркулов
10
Фидлер
40
Бавин
40
Бавин
10
Фидлер
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
Остались в запасе
Локомотив
Урал
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Локомотив - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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