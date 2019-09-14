Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 14 сентября 2019
Спартак
14.09.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Урал
12'
С. Жиго
48'
В. Ильин
60'
О. Эль Кабир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
90'
+2
Замена
И. Насыров
️️️️
О. Эль Кабир
Желтая карточка
Н. Рассказов
90'
+1
Желтая карточка
С. Жиго
84'
78'
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Панюков
71'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Н. Димитров
Замена
Н. Рассказов
️️️️
А. Ещенко
70'
69'
Желтая карточка
В. Ароян
Желтая карточка
Г. Тил
64'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Д. Ларссон
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
О. Эль Кабир
Пас отдал
Н. Димитров
55'
Желтая карточка
Р. Августиняк
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Ильин
42'
Желтая карточка
О. Эль Кабир
ГОЛ! 1:0!
С. Жиго
Пас отдал
З. Бакаев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
38
Ещенко
33
Крал
20
Шюррле
47
Зобнин
7
Бакаев
20
Тил
17
Ларссон
4-1-3-2
1
Баклов
15
Кулаков
23
Поляков
33
Ароян
3
Меркулов
8
Августиняк
17
Димитров
40
Бавин
58
Эль Кабир
98
Ильин
11
Панюков
38
Ещенко
15
Рассказов
15
Рассказов
38
Ещенко
17
Ларссон
9
Понсе
9
Понсе
17
Ларссон
58
Эль Кабир
77
Насыров
77
Насыров
58
Эль Кабир
11
Панюков
5
Егорычев
5
Егорычев
11
Панюков
17
Димитров
18
Кухарчик
18
Кухарчик
17
Димитров
Остались в запасе
Спартак
Урал
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Спартак - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Спартак
Урал
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Экс-президент «Спартака» двумя словами описал упущенную победу над «Динамо Мх»
23:15
Только два легионера провели за «Спартак» больше матчей, чем Мартинс
22:39
Реакция Мостового на упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
21:17
2
Карседо подвел итоги первого круга для «Спартака»
20:33
1
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Экс-президент «Спартака» двумя словами описал упущенную победу над «Динамо Мх»
23:15
Только два легионера провели за «Спартак» больше матчей, чем Мартинс
22:39
Реакция Мостового на упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
21:17
2
Карседо подвел итоги первого круга для «Спартака»
20:33
1
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
10:20
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
Вчера, 19:07
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 08:54
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+