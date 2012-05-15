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Эмилиан Долха
Статистика
Эмилиан Долха - статистика
Завершил карьеру
3 ноября 1979 (46)
#25 | Вратарь
195 см | 91 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
20
-24
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 47 тур
Факел
0 : 2
15.05.2012
Оренбург
1' - 90'
34'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Торпедо Вл
2 : 1
08.05.2012
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Факел
0 : 0
02.05.2012
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
Балтика
2 : 0
26.04.2012
Факел
1' - 90'
24'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Факел
2 : 1
20.04.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
2 : 1
07.04.2012
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Факел
1 : 0
01.04.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Химки
1 : 3
26.03.2012
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
2 : 1
27.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Мордовия
3 : 2
17.10.2011
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
КАМАЗ
3 : 1
14.10.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Факел
0 : 1
03.10.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо
2 : 0
28.09.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
25.09.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
2 : 2
15.09.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 3
12.09.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
2 : 0
06.09.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
1 : 0
29.08.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1 : 1
22.08.2011
Факел
1' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
2 : 1
19.08.2011
Факел
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1 : 0
12.08.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Факел
0 : 1
09.08.2011
Динамо Бр
1' - 90'
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