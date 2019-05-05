Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Том Эллиотт - статистика

Завершил карьеру
9 ноября 1990 (35), Лидс
#19 | Нападающий
193 см | 86 кг
Канада | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
17
3
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
05.05.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Миллуолл
1 : 2
30.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Миллуолл
0 : 0
27.04.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.04.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Миллуолл
1 : 1
19.04.2019
Брентфорд
Был в запасе
67'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
13.04.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Миллуолл
0 : 0
10.04.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Миллуолл
2 : 0
06.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
3 : 2
30.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
13.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 1
09.03.2019
Миллуолл
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Миллуолл
1 : 3
02.03.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
2 : 1
26.02.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Миллуолл
1 : 3
23.02.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Дерби Каунти
0 : 1
20.02.2019
Миллуолл
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
0 : 2
12.01.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
01.01.2019
Миллуолл
1' - 90'
76'
68'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Миллуолл
1 : 0
26.12.2018
Рединг
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Сток Сити
1 : 0
22.12.2018
Миллуолл
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
3 : 2
15.12.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Миллуолл
2 : 2
08.12.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
1 : 1
24.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
4 : 3
10.11.2018
Миллуолл
1' - 90'
24'
69'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
2 : 0
03.11.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Миллуолл
3 : 0
27.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 1
23.10.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Рединг
3 : 1
20.10.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Миллуолл
2 : 1
06.10.2018
Астон Вилла
1' - 90'
48'
4'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
03.10.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Миллуолл
2 : 3
29.09.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вест Бромвич
2 : 0
22.09.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
19.09.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
1 : 1
15.09.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 2
01.09.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 0
26.08.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
22.08.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
2 : 1
18.08.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
0 : 0
11.08.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
2 : 2
04.08.2018
Мидлсбро
81' - 90'
Главные новости
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+