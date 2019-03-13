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    Том Эллиотт - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Том
    Фамилия Эллиотт
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Лидс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 ноября 1990 (32 года)
    Рост 193
    Вес 86
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 17 3 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    30.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    27.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.04.2019 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    19.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    67'
    13.04.2019 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    10.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.03.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    13.03.2019 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    09.03.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    84'
    02.03.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    26.02.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    23.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:3 Престон (Престон)
    20.02.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    90'
    12.01.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    01.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Миллуолл (Лондон)
    76' 68'
    29.12.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.12.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Рединг (Рединг)
    38'
    22.12.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    65'
    15.12.2018 Был в запасе Престон (Престон) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    08.12.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.11.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    10.11.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:3 Миллуолл (Лондон)
    24' 69'
    03.11.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    27.10.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    23.10.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    20.10.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Миллуолл (Лондон)
    06.10.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    48' 4'
    03.10.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    29.09.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    22.09.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    19.09.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    15.09.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Лидс (Лидс)
    01.09.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Суонси (Суонси)
    26.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    22.08.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    18.08.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    11.08.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    04.08.2018 81' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
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