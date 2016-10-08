|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|16
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|19.03.2017
|83' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|84'
|25.11.2016
|1' -79'
|Тамбов (Тамбов)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|4' 43'
|19.11.2016
|67' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|12.11.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|05.11.2016
|1' -34'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Химки (Химки)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|22.10.2016
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|15.10.2016
|73' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|08.10.2016
|1' -61'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|26.09.2016
|54' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|56' 74'
|17.09.2016
|65' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|10.09.2016
|85' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|03.09.2016
|1' -67'
|Тамбов (Тамбов)
|1:2
|Динамо (Москва)
|28.08.2016
|1' -73'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|21.08.2016
|1' -56'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.08.2016
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|13.08.2016
|58' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|06.08.2016
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|31.07.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)