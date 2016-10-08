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    Александр Алумона - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Алумона
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 175
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 16 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:1 Балтика (Калининград)
    19.03.2017 83' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    84'
    25.11.2016 1' -79' Тамбов (Тамбов) 4:0 Факел (Воронеж)
    4' 43'
    19.11.2016 67' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    12.11.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Мордовия (Саранск)
    05.11.2016 1' -34' Тамбов (Тамбов) 0:1 Химки (Химки)
    30.10.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    22.10.2016 1' -90' Тосно (Тосно) 2:0 Тамбов (Тамбов)
    15.10.2016 73' -90' Тамбов (Тамбов) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    08.10.2016 1' -61' Луч (Владивосток) 0:1 Тамбов (Тамбов)
    26.09.2016 54' -90' Волгарь (Астрахань) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    56' 74'
    17.09.2016 65' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    10.09.2016 85' -90' Балтика (Калининград) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    03.09.2016 1' -67' Тамбов (Тамбов) 1:2 Динамо (Москва)
    28.08.2016 1' -73' Енисей (Красноярск) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    21.08.2016 1' -56' Тамбов (Тамбов) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    17.08.2016 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    13.08.2016 58' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Сокол (Саратов)
    06.08.2016 46' -90' Факел (Воронеж) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    31.07.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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