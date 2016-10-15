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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Спартак-2
Тамбов - Спартак-2: обзор матча 15 октября 2016
Тамбов
15.10.2016, суббота, 13:30
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
33'
М. Трусевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Спартак-2
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Дорожкин
86'
Замена
А. Михалев
️️️️
С. Шевчук
82'
77'
Замена
А. Гулиев
️️️️
А. Тимофеев
77'
Замена
И. Синодзука
️️️️
В. Пантелеев
74'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
А. Алумона
️️️️
О. Чернышов
73'
Желтая карточка
А. Рыбин
71'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
65'
61'
Желтая карточка
А. Самсонов
46'
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Лихачев
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Савичев
ГОЛ! 1:0!
М. Трусевич
33'
Желтая карточка
Е. Шляков
31'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
И. Спицын
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Илья Спицын
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
18
Александр Алумона
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
4-4-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
20
Столяренко
4
Овсиенко
55
Шляков
18
Спицын
30
Трусевич
70
Шевчук
25
Поярков
7
Чернышов
13
Дорожкин
4-1-4-1
47
Филиппов
4
Савичев
22
Хомуха
15
Пуцко
96
Лихачев
94
Тимофеев
8
Самсонов
83
Пантелеев
52
Леонтьев
2
Шанбиев
77
Мелкадзе
13
Дорожкин
68
Запрудских
68
Запрудских
13
Дорожкин
70
Шевчук
19
Михалев
19
Михалев
70
Шевчук
18
Спицын
17
Зюзинс
17
Зюзинс
18
Спицын
7
Чернышов
18
Алумона
18
Алумона
7
Чернышов
83
Пантелеев
70
Синодзука
70
Синодзука
83
Пантелеев
94
Тимофеев
99
Гулиев
99
Гулиев
94
Тимофеев
4
Савичев
77
Бакаев
77
Бакаев
4
Савичев
96
Лихачев
10
Федчук
10
Федчук
96
Лихачев
Остались в запасе
Тамбов
Спартак-2
3
Михаил Тыняный
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
20
Данил Полубояринов
ЦП
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
3
Михаил Тыняный
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Тамбов - Спартак-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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