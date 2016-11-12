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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Мордовия
Тамбов - Мордовия: обзор матча 12 ноября 2016
Тамбов
12.11.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
10'
Д. Дорожкин
35'
А. Часовских
44'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Мордовия
Замена
А. Аверьянов
️️️️
О. Чернышов
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Кренделев
Желтая карточка
О. Смирнов
90'
87'
Замена
И. Петров
️️️️
П. Деобальд
Замена
Н. Андреев
️️️️
Д. Дорожкин
75'
Замена
А. Зяблов
️️️️
С. Шевчук
71'
70'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
С. Захарченко
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Рыбин
63'
Желтая карточка
А. Дутов
62'
Желтая карточка
М. Трусевич
45'
44'
ГОЛ! 2:1!
А. Алхазов
43'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
ГОЛ! 2:0!
А. Часовских
35'
34'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Молодцов
10'
Желтая карточка
Д. Чалов
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
94
Станислав Захарченко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
37
Александр Зяблов
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
Мордовия
57
Руслан Навлетов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-3-1-2
81
Смирнов
22
Рыбин
20
Столяренко
4
Овсиенко
55
Шляков
70
Шевчук
30
Трусевич
25
Поярков
7
Чернышов
13
Дорожкин
15
Часовских
4-2-1-3
22
Кот
27
Молодцов
4
Чалов
19
Осипов
27
Лебедев
94
Захарченко
33
Кренделев
57
Деобальд
11
Дегтярев
10
Амбарцумян
13
Алхазов
70
Шевчук
37
Зяблов
37
Зяблов
70
Шевчук
7
Чернышов
11
Аверьянов
11
Аверьянов
7
Чернышов
22
Рыбин
66
Дутов
66
Дутов
22
Рыбин
13
Дорожкин
21
Андреев
21
Андреев
13
Дорожкин
57
Деобальд
10
Петров
10
Петров
57
Деобальд
27
Молодцов
22
Иванов
22
Иванов
27
Молодцов
94
Захарченко
9
Лукьянов
9
Лукьянов
94
Захарченко
Остались в запасе
Тамбов
Мордовия
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
57
Руслан Навлетов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
Остались в запасе
21
Алексей Бердников
ЦЗ
57
Руслан Навлетов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Тамбов - Мордовия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Родина
Новости команд
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Тамбов
Мордовия
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2023.11.21 20:20
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Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
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2022.08.26 21:09
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