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    Атила Тюран - статистика

    #89 | Защитник
    Имя Атила
    Фамилия Тюран
    Команда Анкарагюджю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 11 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Лион (Лион)
    51'
    07.05.2016 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Реймс (Реймс)
    22.04.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 2:0 Реймс (Реймс)
    58'
    16.04.2016 Был в запасе Труа (Труа) 2:1 Реймс (Реймс)
    09.04.2016 88' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Нант (Нант)
    19.03.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Генгам (Генгам)
    13.02.2016 81' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Бастия (Бастия)
    06.02.2016 Был в запасе Кан (Кан) 0:2 Реймс (Реймс)
    03.02.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Анжер (Анжер)
    30.01.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    24.01.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    09.01.2016 1' -87' Реймс (Реймс) 1:3 Тулуза (Тулуза)
    19.12.2015 72' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Реймс (Реймс)
    12.12.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ницца (Ницца)
    05.12.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Труа (Труа)
    02.12.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:2 Реймс (Реймс)
    31.10.2015 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Реймс (Реймс)
    25.10.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Монако (Монако)
    25.09.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Лилль (Лилль)
    22.09.2015 1' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Реймс (Реймс)
    12.09.2015 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Реймс (Реймс)
    29.08.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    85' 57'
    22.08.2015 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Реймс (Реймс)
    09.08.2015 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Реймс (Реймс)
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