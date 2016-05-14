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Атила Тюран
Статистика
Атила Тюран - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1992 (34)
#89 | Защитник
176 см
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2020/2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реймс
11
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
4 : 1
14.05.2016
Лион
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1 : 0
07.05.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2 : 0
22.04.2016
Реймс
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 34 тур
Труа
2 : 1
16.04.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
2 : 1
09.04.2016
Нант
88' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
0 : 1
19.03.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0 : 1
13.02.2016
Бастия
81' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 2
06.02.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2 : 1
03.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
30.01.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1 : 1
24.01.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 3
09.01.2016
Тулуза
1' - 87'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2 : 0
19.12.2015
Реймс
72' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1 : 2
02.12.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3 : 0
31.10.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0 : 1
25.10.2015
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1 : 0
25.09.2015
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 2
12.09.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4 : 1
29.08.2015
Лорьян
1' - 90'
85'
57'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
22.08.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1 : 2
09.08.2015
Реймс
Был в запасе
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