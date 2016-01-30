Атила Тюран - статистика
#89 | Защитник
|Имя
|Атила
|Фамилия
|Тюран
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Атила
|Фамилия
|Тюран
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|11
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лион (Лион)
|51'
|07.05.2016
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|22.04.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|58'
|16.04.2016
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|09.04.2016
|88' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Нант (Нант)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|13.02.2016
|81' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Бастия (Бастия)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|0:2
|Реймс (Реймс)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|09.01.2016
|1' -87'
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Тулуза (Тулуза)
|19.12.2015
|72' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|12.12.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Труа (Труа)
|02.12.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монако (Монако)
|25.09.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|22.09.2015
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|12.09.2015
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|29.08.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|85' 57'
|22.08.2015
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|09.08.2015
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Реймс (Реймс)