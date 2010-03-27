Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данни Вебер - статистика

Завершил карьеру
25 декабря 1981 (44)
#19 | Нападающий
175 см | 71 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портсмут
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
2 : 0
27.03.2010
Портсмут
52' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Портсмут
0 : 5
24.03.2010
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3 : 2
20.03.2010
Халл Сити
82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4 : 1
15.03.2010
Портсмут
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1 : 2
09.03.2010
Бирмингем Сити
1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1 : 2
27.02.2010
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1 : 2
20.02.2010
Сток Сити
86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1 : 1
09.02.2010
Сандерленд
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 0
06.02.2010
Портсмут
1' - 90'
27'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 0
03.02.2010
Портсмут
62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2 : 0
31.01.2010
Портсмут
1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Портсмут
1 : 1
26.01.2010
Вест Хэм
73' - 90'
76'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1 : 1
12.12.2009
Портсмут
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сток Сити
1 : 0
22.11.2009
Портсмут
80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Блэкберн
3 : 1
07.11.2009
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Портсмут
4 : 0
31.10.2009
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0 : 0
24.10.2009
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Портсмут
1 : 2
17.10.2009
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
03.10.2009
Портсмут
74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Портсмут
0 : 1
26.09.2009
Эвертон
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Астон Вилла
2 : 0
19.09.2009
Портсмут
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Портсмут
2 : 3
12.09.2009
Болтон
84' - 90'
Главные новости
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
5
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+