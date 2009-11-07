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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Портсмут
Блэкберн - Портсмут: обзор матча 07 ноября 2009
Блэкберн
07.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Портсмут
53'
Д. Робертс
73'
Р. Нельсен
86'
Д. Робертс
15'
Д. О'Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Портсмут
ГОЛ! 3:1!
Д. Робертс
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Н. Кану
️️️️
А. Мокоена
ГОЛ! 2:1!
Р. Нельсен
Желтая карточка
М. Браун
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 1:1!
Д. Робертс
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Диндан
Замена
Д. Робертс
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
Р. Нельсен
Желтая карточка
Г. Живе
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
П. Шимбонда
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Майкл Браун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
17
Нельсен
4
Самба
28
Живе
17
Данн
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
7
Эмертон
21
Диуф
9
Ди Санто
3-2-2-1-2
1
Джеймс
26
Бен-Хаим
4
Мокоена
4
Кабуль
20
Ванден Борре
36
Уилсон
17
Браун
23
О'Хара
27
Боатенг
0
Диндан
10
Пикьонн
9
Ди Санто
42
Эндрюс
42
Эндрюс
9
Ди Санто
21
Диуф
0
МакКарти
0
МакКарти
21
Диуф
8
Педерсен
33
Робертс
33
Робертс
8
Педерсен
0
Диндан
24
Смит
24
Смит
0
Диндан
4
Мокоена
27
Кану
27
Кану
4
Мокоена
Остались в запасе
Блэкберн
Портсмут
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Блэкберн - Портсмут
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ивуд Парк
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