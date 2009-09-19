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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Портсмут
Астон Вилла - Портсмут: обзор матча 19 сентября 2009
Астон Вилла
19.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Портсмут
34'
Д. Милнер (П)
43'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Портсмут
Замена
Ф. Делф
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. Вебер
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
Н. Кану
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
К. Куэльяр
ГОЛ! 2:0!
Г. Агбонлахор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Майкл Браун
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
15
Янг
3
Уорнок
20
Милнер
14
Сидуэлл
19
Петров
11
Агбонлахор
11
Карью
3-2-3-1-1
1
Джеймс
4
Мокоена
4
Кабуль
26
Бен-Хаим
20
Ванден Борре
39
Бельхадж
17
Браун
24
Смит
23
О'Хара
27
Боатенг
10
Пикьонн
Хески
18
Делф
18
Делф
Хески
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
10
Пикьонн
19
Вебер
19
Вебер
10
Пикьонн
24
Смит
27
Кану
27
Кану
24
Смит
Остались в запасе
Астон Вилла
Портсмут
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Астон Вилла - Портсмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Вилла Парк
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