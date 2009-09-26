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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Эвертон
Портсмут - Эвертон: обзор матча 26 сентября 2009
Портсмут
26.09.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
42'
Л. Саа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Эвертон
+1
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Жо
️️️️
Л. Саа
Замена
Д. Вебер
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
Д. Йобо
Желтая карточка
Д. Родуэлл
Замена
Н. Кану
️️️️
М. Браун
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Л. Осман
Замена
Х. Йебда
️️️️
А. Мокоена
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
С. Пиенаар
ГОЛ! 0:1!
Л. Саа
Пас отдал
С. Пиенаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
36
Марк Уилсон
ЛАЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПАЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Майкл Браун
ЦП
4
Аарон Мокоена
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Томми Смит
ПП
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛАЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПАЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
21
Жо
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Джеймс
26
Бен-Хаим
4
Кабуль
36
Уилсон
20
Ванден Борре
23
О'Хара
17
Браун
4
Мокоена
24
Смит
27
Боатенг
0
Диндан
2-2-4-1-1
1
Ховард
25
Дистен
2
Йобо
5
Хейтинга
3
Бэйнс
21
Осман
6
Родуэлл
25
Феллайни
20
Пиенаар
17
Кэхилл
28
Саа
4
Мокоена
8
Йебда
8
Йебда
4
Мокоена
17
Браун
27
Кану
27
Кану
17
Браун
24
Смит
19
Вебер
19
Вебер
24
Смит
21
Осман
2
Хибберт
2
Хибберт
21
Осман
20
Пиенаар
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
20
Пиенаар
28
Саа
21
Жо
21
Жо
28
Саа
Остались в запасе
Портсмут
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
Главный тренер
Пол Харт
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Портсмут - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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