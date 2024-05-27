Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Италии 2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011