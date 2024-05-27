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Чиприан Тэтэрушану - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1986 (40), Бухарест
#16 | Вратарь
194 см | 89 кг
Румыния
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абха
33
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хазм
2 : 0
27.05.2024
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Абха
2 : 1
23.05.2024
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Ахли
4 : 1
18.05.2024
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Абха
0 : 0
10.05.2024
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Абха
3 : 1
03.05.2024
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Охдуд
4 : 0
27.04.2024
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Шабаб
5 : 0
18.04.2024
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Абха
2 : 1
07.04.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Абха
0 : 8
02.04.2024
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Рияд
1 : 1
30.03.2024
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Абха
1 : 0
14.03.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Иттифак
3 : 0
09.03.2024
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Абха
2 : 0
01.03.2024
Аль-Таи
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
3 : 2
25.02.2024
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Абха
1 : 1
15.02.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Раед
4 : 3
29.12.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хиляль
7 : 0
21.12.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Абха
1 : 1
14.12.2023
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
3 : 1
08.12.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Абха
0 : 6
30.11.2023
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Дамак
4 : 2
25.11.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
10.11.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
3 : 2
04.11.2023
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Абха
2 : 1
28.10.2023
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
4 : 1
20.10.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Наср
2 : 2
06.10.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
30.09.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Вахда
4 : 0
22.09.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Абха
1 : 3
16.09.2023
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таи
1 : 0
01.09.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Абха
2 : 1
28.08.2023
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
1 : 0
25.08.2023
Абха
1' - 90'
84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Абха
1 : 0
19.08.2023
Аль-Раед
1' - 90'
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