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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Абха
Аль-Раед - Абха: обзор матча 29 декабря 2023
Аль-Раед
29.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 3
Завершен
Абха
46'
М. Фузаир
50'
К. Эль-Беркауи
90+7'
У. Гонсалес
67'
Ф. Ногера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Абха
ГОЛ! 3:1!
У. Гонсалес
90'
+7
80'
Замена
А. Аль-Хбеаб
️️️️
З. Аль-Сахафи
80'
Замена
М. Аль-Кунайдыри
️️️️
Ф. Камано
77'
Желтая карточка
С. Натик
67'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ногера
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
66'
59'
Желтая карточка
З. Аль-Сахафи
ГОЛ! 2:0!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
М. Фузаир
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Фузаир
46'
Желтая карточка
У. Гонсалес
40'
30'
Желтая карточка
У. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
18
Найеф Азази
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
3-4-1-2
99
Морейра
94
Аль-Радже
21
Гонсалес
27
Аль-Собеаи
2
Аль-Джайзани
21
Лум
17
Норманн
23
Аль-Давсари
10
Фузаир
95
Эль-Беркауи
11
Таварес
3-2-1-3-1
16
Тэтэрушану
38
Ногера
21
Аль-Сахафи
3
Наджи
17
Аль-Кумейзи
4
Натик
22
Матич
40
Камано
18
Бгуир
29
Аль-Кахтани
11
Аль-Али
40
Камано
12
Аль-Кунайдыри
12
Аль-Кунайдыри
40
Камано
21
Аль-Сахафи
6
Аль-Хбеаб
6
Аль-Хбеаб
21
Аль-Сахафи
Остались в запасе
Аль-Раед
Абха
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
18
Найеф Азази
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
27
Hassan Al Qaid
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
18
Найеф Азази
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
27
Hassan Al Qaid
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Статистика матча Аль-Раед - Абха
2
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
14
13
Количество передач
474
338
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Информация о матче
Главный судья:
Шукри Хуссейн Аль-Ханфш
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