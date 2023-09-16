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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Иттифак
Абха - Аль-Иттифак: обзор матча 16 сентября 2023
Абха
16.09.2023, суббота, 15:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Иттифак
90+7'
К. Токо Экамби (П)
59'
М. Дембеле
76'
Р. Квайсон
83'
Х. Аль-Гамди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Иттифак
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Токо Экамби
90'
+7
83'
ГОЛ! 0:3!
Х. Аль-Гамди
79'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
М. Дембеле
76'
ГОЛ! 0:2!
Р. Квайсон
Пас отдал
Д. Грей
66'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Аль-Кувайкиби
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Желтая карточка
Ф. Камано
57'
Желтая карточка
М. Наджи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
4-1-3-1-1
16
Тэтэрушану
38
Ногера
6
Аль-Хбеаб
3
Наджи
17
Аль-Кумейзи
20
Крыховяк
88
Аль-Салули
22
Матич
8
Аль-Шаммери
40
Камано
71
4-3-1-2
48
Виктор
61
Аль-Отаиб
70
Хатиб
13
Хендри
27
Аль-Шаммрани
11
Азази
14
Хендерсон
23
Вейналдум
7
Аль-Кувайкиби
9
Дембеле
19
Квайсон
9
Дембеле
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
9
Дембеле
7
Аль-Кувайкиби
10
Грей
10
Грей
7
Аль-Кувайкиби
Остались в запасе
Абха
Аль-Иттифак
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Абха - Аль-Иттифак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
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