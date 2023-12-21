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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Абха
Аль-Хиляль - Абха: обзор матча 21 декабря 2023
Аль-Хиляль
21.12.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
7 : 0
Завершен
Абха
18'
С. Милинкович-Савич
25'
А. Митрович (П)
72'
С. Аль-Давсари
79'
С. Милинкович-Савич
82'
М. Канно
86'
Р. Невеш
90+5'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Абха
ГОЛ! 7:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. аль-Брейк
90'
+5
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Малком
90'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
С. Аль-Давсари
90'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Р. Невеш
89'
ГОЛ! 6:0!
Р. Невеш
86'
ГОЛ! 5:0!
М. Канно
82'
82'
Замена
А. Аль-Шаммери
️️️️
З. Аль-Судани
ГОЛ! 4:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
А. Митрович
79'
Замена
М. Канно
️️️️
Микаэл
74'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Я. аш-Шахрани
74'
ГОЛ! 3:0!
С. Аль-Давсари
72'
68'
Замена
М. Аль-Кунайдыри
️️️️
Ф. Камано
67'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
А. Митрович
55'
55'
Желтая карточка
С. Натик
51'
Желтая карточка
З. Аль-Судани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Митрович
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Я. аш-Шахрани
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЛВ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
27
Абдулхамид
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-2-1-2-1
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
38
Ногера
3
Наджи
4
Натик
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
22
Матич
18
Бгуир
40
Камано
9
Экамби
8
Невеш
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
8
Невеш
29
Аль-Давсари
87
Тамбакти
87
Тамбакти
29
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
12
аш-Шахрани
30
Микаэл
28
Канно
28
Канно
30
Микаэл
10
Малком
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
10
Малком
40
Камано
12
Аль-Кунайдыри
12
Аль-Кунайдыри
40
Камано
21
Аль-Судани
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
21
Аль-Судани
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Абха
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Юссеф Манаи
Статистика матча Аль-Хиляль - Абха
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
14
Офсайды
3
5
Количество передач
628
314
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
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