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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Охдуд
Абха - Аль-Охдуд: обзор матча 04 ноября 2023
Абха
04.11.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Охдуд
20'
Г. Крыховяк
59'
С. Кверквелия (АГ)
69'
К. Токо Экамби
26'
А. Буркэ
31'
M. Al Shaikh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Охдуд
89'
Желтая карточка
Х. Аль-Мансур
79'
Замена
H. Al Zabdani
️️️️
С. Аль-Рубаи
ГОЛ! 3:2!
К. Токо Экамби
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Кверквелия
59'
Замена
У. Матич
️️️️
А. Аль-Хбеаб
46'
Замена
А. Аль-Хбеаб
️️️️
С. Аль-Кумейзи
32'
31'
ГОЛ! 1:2!
M. Al Shaikh
Пас отдал
Л. Тавамба
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Буркэ
23'
Желтая карточка
С. Аль-Рубаи
ГОЛ! 1:0!
Г. Крыховяк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Урош Матич
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
4
Натик
38
Ногера
24
Аль-Уфи
17
Аль-Кумейзи
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
18
Бгуир
14
Аль-Джумаия
71
9
Экамби
4-3-2-1
28
Витор
33
Буркэ
4
Аль-Рубаи
20
Аль-Мансур
4
Кверквелия
16
Педроса
6
Аль-Муваллад
13
10
Кольядо
77
Годвин
9
Тавамба
17
Аль-Кумейзи
6
Аль-Хбеаб
6
Аль-Хбеаб
17
Аль-Кумейзи
Аль-Хбеаб
22
Матич
22
Матич
Аль-Хбеаб
4
Аль-Рубаи
8
8
4
Аль-Рубаи
Остались в запасе
Абха
Аль-Охдуд
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Абха - Аль-Охдуд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Sami Al Jires, Saudi Arabia
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