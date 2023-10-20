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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Абха
Аль-Фат - Абха: обзор матча 20 октября 2023
Аль-Фат
20.10.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Абха
21'
М. Батна
45+4'
Джанини
70'
Л. Зелараян
55'
З. Аль-Судани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Абха
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
С. Бендебка
90'
+8
Желтая карточка
М. Саадан
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
З. Аль-Сахафи
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
86'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
К. Тельо
86'
74'
Замена
Ф. Камано
️️️️
М. Наджи
73'
Желтая карточка
А. Аль-Хбеаб
ГОЛ! 3:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
А. Мухтар
70'
70'
Замена
С. Натик
️️️️
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
55'
ГОЛ! 2:1!
З. Аль-Судани
ГОЛ! 2:0!
Джанини
Пас отдал
С. Бендебка
45'
+4
Желтая карточка
Д. Денайе
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Батна
Пас отдал
А. Мухтар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Али Мухтар
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Закария Аль-Судани
ОП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Ринне
25
Бухумаид
64
Денайе
17
Саадан
28
Бендебка
8
Мухтар
15
Баатия
37
Тельо
10
Зелараян
11
Батна
21
Джанини
4-2-1-2-1
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
6
Аль-Хбеаб
3
Наджи
38
Ногера
20
Крыховяк
21
Аль-Судани
22
Матич
14
Аль-Джумаия
18
Бгуир
71
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
28
Бендебка
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
37
Тельо
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
37
Тельо
14
Аль-Джумаия
4
Натик
4
Натик
14
Аль-Джумаия
3
Наджи
40
Камано
40
Камано
3
Наджи
Остались в запасе
Аль-Фат
Абха
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Аль-Фат - Абха
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
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