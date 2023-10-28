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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Шабаб
Абха - Аль-Шабаб: обзор матча 28 октября 2023
Абха
28.10.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
82'
Г. Крыховяк
76'
Ф. аль-Муваллад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Шабаб
Замена
А. Аль-Хбеаб
️️️️
С. Натик
88'
ГОЛ! 1:1!
Г. Крыховяк
82'
81'
Желтая карточка
Р. Сайсс
76'
ГОЛ! 0:1!
Ф. аль-Муваллад
Пас отдал
К. Жуниор
75'
Замена
Н. Аль-Шарари
️️️️
Э. Банега
72'
Вторая желтая
Я. Сантос
68'
Желтая карточка
Я. Сантос
68'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
Х. Бахебри
68'
Замена
А. Радиф
️️️️
Х. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Закария Аль-Судани
ОП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Урош Матич
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
24
Аль-Уфи
38
Ногера
4
Натик
17
Аль-Кумейзи
20
Крыховяк
21
Аль-Судани
18
Бгуир
14
Аль-Джумаия
71
9
Экамби
4-1-3-2
81
Ким Сын-Гю
88
Аль-Ями
4
Сантос
29
Сайсс
27
Аль-Сагур
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
11
Бахебри
13
Жуниор
13
Диалло
4
Натик
6
Аль-Хбеаб
6
Аль-Хбеаб
4
Натик
11
Банега
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
11
Банега
11
Бахебри
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
11
Бахебри
13
Диалло
21
Радиф
21
Радиф
13
Диалло
Остались в запасе
Абха
Аль-Шабаб
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
22
Урош Матич
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
22
Урош Матич
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Абха - Аль-Шабаб
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Al Hoaish, Saudi Arabia
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