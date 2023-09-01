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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Абха
Аль-Таи - Абха: обзор матча 01 сентября 2023
Аль-Таи
01.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Абха
83'
А. Кордя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Абха
90'
+3
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Замена
А. Султан
️️️️
А. Кордя
89'
Замена
️️️️
Р. Аль-Шамлан
85'
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
И. Аль-Нахли
85'
ГОЛ! 1:0!
А. Кордя
83'
70'
Замена
М. Аль-Кунайдыри
️️️️
Ф. Камано
Замена
М. Аль-Кунаян
️️️️
А. Аль-Араби
65'
Желтая карточка
Р. Аль-Шамлан
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
11
Андрей Кордя
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
27
Hassan Al Qaid
ЦП
32
Сулайман Асири
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
4-2-2-2
1
Брага
23
Касим
4
Бауэр
3
Роко
6
Абдулла
88
Аль-Нахли
18
Аль-Араби
11
Кордя
70
Аль-Шамлан
7
Мисиджан
99
Аль-Азаа
3-2-2-1-2
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
3
Наджи
38
Ногера
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
88
Аль-Салули
22
Матич
40
Камано
71
9
Экамби
11
Кордя
4
Султан
4
Султан
11
Кордя
88
Аль-Нахли
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
88
Аль-Нахли
18
Аль-Араби
18
Аль-Кунаян
18
Аль-Кунаян
18
Аль-Араби
40
Камано
12
Аль-Кунайдыри
12
Аль-Кунайдыри
40
Камано
Остались в запасе
Аль-Таи
Абха
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
32
Сулайман Асири
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
32
Сулайман Асири
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Аль-Таи - Абха
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
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