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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Раед
Абха - Аль-Раед: обзор матча 19 августа 2023
Абха
19.08.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Раед
57'
О. Аль-Руваили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Раед
Желтая карточка
У. Матич
87'
79'
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
Я. Сунбул
79'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
Х. Аль-Джайзани
61'
Желтая карточка
М. Лум
ГОЛ! 1:0!
О. Аль-Руваили
Пас отдал
Ф. Камано
57'
Желтая карточка
М. Наджи
53'
Замена
О. Аль-Руваили
️️️️
С. Аль-Салули
46'
17'
Желтая карточка
Ж. Таварес
Желтая карточка
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Урош Матич
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Абха
1
Abdullah Al Shammari
ВР
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
22
Yousef Al Aqil
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
66
Абдулла Саад Аль-Шафлут
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
3-2-2-3
16
Тэтэрушану
38
Ногера
3
Наджи
17
Аль-Кумейзи
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
22
Матич
88
Аль-Салули
40
Камано
18
Бгуир
14
Аль-Джумаия
3-3-1-1-1
99
Морейра
27
Аль-Собеаи
19
Аль-Фахад
21
Гонсалес
45
Сунбул
21
Лум
2
Аль-Джайзани
14
Аль-Биши
10
Саюд
11
Таварес
88
Аль-Салули
94
Аль-Руваили
94
Аль-Руваили
88
Аль-Салули
2
Аль-Джайзани
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
2
Аль-Джайзани
45
Сунбул
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
45
Сунбул
Остались в запасе
Абха
Аль-Раед
1
Abdullah Al Shammari
ВР
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
22
Yousef Al Aqil
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
66
Абдулла Саад Аль-Шафлут
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
Остались в запасе
1
Abdullah Al Shammari
ВР
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
22
Yousef Al Aqil
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
66
Абдулла Саад Аль-Шафлут
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Абха - Аль-Раед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
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