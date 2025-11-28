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Дэвид Бекхэм
Новости
Дэвид Бекхэм - новости
Завершил карьеру
2 мая 1975 (51), Лондон
#32 | Полузащитник
180 см | 67 кг
Англия
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Публикации
Видео
Бекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бекхэм прокомментировал переход Каземиро в «Интер Майами»
22 июля
Бекхэм двумя словами описал Месси по итогам ЧМ-2026
21 июля
2
Реакция Бекхэма на вылет сборной Англии с ЧМ-2026
16 июля
2
Мбаппе высказался о переходе в МЛС
22 июня
3
Кейн повторил достижение Бекхэма
18 июня
Фото
Три футболиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
1 апреля
1
Фото
Бекхэм трогательно поздравил сына, который отдалился от семьи
5 марта
Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
Реакция Бекхэма на обличительную речь сына Бруклина
20 января
Сын Бекхэма рассказал, что чувствует после конфликта с родителями и ухода из семьи
20 января
Сын Бекхэма впервые прокомментировал конфликт с родителями
20 января
3
Сын Бекхэма согласился общаться с родителями только через адвоката
9 января
5
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»
2025.11.28 21:26
8
Видео
Гурцкая включил Мостового в топ-3 самых переоцененных футболистов в истории
2025.11.20 23:11
2
Роналду: «У Бекхэма красивое лицо, а я идеален»
2025.11.06 20:08
8
Вингер «Брюгге» Форбс превзошел достижение Бекхэма
2025.11.06 09:18
Видео
Британский король посвятил Бекхэма в рыцари
2025.11.04 17:56
4
Реакция Бекхэма на продление контракта Месси с «Интером Майами»
2025.10.23 21:37
Аршавин назвал самого переоцененного футболиста в истории «Реала»
2025.10.23 21:09
1
Кейн побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов
2025.09.18 13:53
Фото
Бекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона
2025.09.11 10:38
4
Фото
Бекхэм выложил фото со знаменитой россиянкой
2025.09.10 23:07
7
Пост
«Что ты наделал?» Виктория Бекхэм шокирована новой прической мужа
2025.07.21 22:01
3
Бекхэм перенес операцию – это последствие травмы 22-летней давности
2025.06.27 22:10
1
Бекхэм стал рыцарем
2025.06.14 08:47
2
Стал известен новый клуб Модрича
2025.05.23 14:02
3
Видео
Бекхэм сделал подарок Овечкину
2025.05.18 09:11
1
Бекхэм рассказал, как «Манчестер Юнайтед» пытался продать его «Барселоне»
2025.05.08 22:49
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
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