«Что ты наделал?» Виктория Бекхэм шокирована новой прической мужа

Бывшая звезда футбола и икона стиля Дэвид Бекхэм неудачно побрил голову. Пока он пытался подстричь волосы самостоятельно, насадка триммера неожиданно слетела, оставив на голове заметное лысое пятно.

Его супруга Виктория Бекхэм отреагировала: «Что ты наделал? Это выглядит ужасно… Я всегда буду честной с тобой. Сколько же у детей будет контента!»

Бекхэм, в свою очередь, признался: «Это не смешно, насадка слетела». Чтобы спасти ситуацию, он подровнял волосы по остальной части головы.