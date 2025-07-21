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  • «Что ты наделал?» Виктория Бекхэм шокирована новой прической мужа

«Что ты наделал?» Виктория Бекхэм шокирована новой прической мужа

Сегодня, 22:01
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Бывшая звезда футбола и икона стиля Дэвид Бекхэм неудачно побрил голову. Пока он пытался подстричь волосы самостоятельно, насадка триммера неожиданно слетела, оставив на голове заметное лысое пятно.

Его супруга Виктория Бекхэм отреагировала: «Что ты наделал? Это выглядит ужасно… Я всегда буду честной с тобой. Сколько же у детей будет контента!»

Бекхэм, в свою очередь, признался: «Это не смешно, насадка слетела». Чтобы спасти ситуацию, он подровнял волосы по остальной части головы.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Бекхэм Дэвид
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Комментарии (1)
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fakeid
1753125007
это она ещё роналдо на чм-2002 не видела, и тысячи детей по миру, которые копировали его причёску!!! хотя нет - конечно же видела, ведь бекхэм тогда играл на чм со сломанной ногой, вылетев как раз от бразилии.
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