Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008