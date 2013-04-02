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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Барселона
ПСЖ - Барселона: обзор матча 02 апреля 2013
ПСЖ
02.04.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Барселона
79'
З. Ибрагимович
90+4'
Б. Матюиди
38'
Л. Месси
89'
Хави (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Барселона
ГОЛ! 2:2!
Б. Матюиди
Пас отдал
З. Ибрагимович
90'
+4
89'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Хави
Желтая карточка
С. Сиригу
88'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
87'
85'
Желтая карточка
Д. Алвес
84'
Замена
М. Бартра
️️️️
Х. Маскерано
84'
Травма
Х. Маскерано
81'
Замена
К. Тельо
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
79'
75'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
М. Верратти
️️️️
Д. Бекхэм
70'
Желтая карточка
Д. Бекхэм
68'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Х. Пасторе
66'
Желтая карточка
Б. Матюиди
65'
62'
Желтая карточка
Ж. Альба
46'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Л. Месси
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
18'
Желтая карточка
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ОП
8
Блейз Матюиди
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4-2-2-2
46
Сиригу
17
Максвелл
33
Алекс
3
Силва
13
Жалле
32
Бекхэм
8
Матюиди
15
Пасторе
7
Моура
11
Ибрагимович
22
Лавесси
3-2-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
5
Бускетс
18
Альба
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
7
Вилья
4
Санчес
32
Бекхэм
6
Верратти
6
Верратти
32
Бекхэм
15
Пасторе
7
Менез
7
Менез
15
Пасторе
15
Пасторе
9
Гамейро
9
Гамейро
15
Пасторе
14
Маскерано
5
Бартра
5
Бартра
14
Маскерано
10
Месси
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Месси
7
Вилья
37
Тельо
37
Тельо
7
Вилья
Остались в запасе
ПСЖ
Барселона
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча ПСЖ - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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