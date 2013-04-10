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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - ПСЖ
Барселона - ПСЖ: обзор матча 10 апреля 2013
Барселона
10.04.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
ПСЖ
70'
Педро
51'
Х. Пасторе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - ПСЖ
89'
Желтая карточка
Д. Бекхэм
88'
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
К. Жалле
85'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
А. Сонг
️️️️
Д. Вилья
83'
82'
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
М. Верратти
80'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Э. Лавесси
79'
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Д. Вилья
70'
Замена
Л. Месси
️️️️
С. Фабрегас
62'
Замена
М. Бартра
️️️️
Адриано
61'
Травма
Адриано
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пасторе
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Адриано
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
10
Алвес
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
7
Вилья
9
Педро
4
Фабрегас
4-1-1-2-2
46
Сиригу
13
Жалле
3
Силва
33
Алекс
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
7
Моура
15
Пасторе
22
Лавесси
11
Ибрагимович
3
Адриано
5
Бартра
5
Бартра
3
Адриано
7
Вилья
8
Сонг
8
Сонг
7
Вилья
4
Фабрегас
10
Месси
10
Месси
4
Фабрегас
13
Жалле
9
ван дер Вил
9
ван дер Вил
13
Жалле
6
Верратти
32
Бекхэм
32
Бекхэм
6
Верратти
22
Лавесси
9
Гамейро
9
Гамейро
22
Лавесси
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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