Стал известен новый клуб Модрича

Полузащитник Лука Модрич может перебраться из «Реала» в «Интер Майами». Ожидается, что он перейдет в американскую команду в качестве свободного агента после окончания клубного ЧМ.

Контракт Модрича с «цаплями» будет рассчитан по крайней мере на один год. Это позволит хорвату продолжить карьеру до ЧМ-2026. За год в «Интер Майами» он заработает 2,5 миллиона долларов.

В апреле сообщалось, что подписать во флоридский клуб Модрича просил нападающий команды Лионель Месси. Владелец «цапель» Дэвид Бекхэм пытался заполучить хорвата с прошлого года.