Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Стал известен новый клуб Модрича

Сегодня, 14:02
2

Полузащитник Лука Модрич может перебраться из «Реала» в «Интер Майами». Ожидается, что он перейдет в американскую команду в качестве свободного агента после окончания клубного ЧМ.

Контракт Модрича с «цаплями» будет рассчитан по крайней мере на один год. Это позволит хорвату продолжить карьеру до ЧМ-2026. За год в «Интер Майами» он заработает 2,5 миллиона долларов.

В апреле сообщалось, что подписать во флоридский клуб Модрича просил нападающий команды Лионель Месси. Владелец «цапель» Дэвид Бекхэм пытался заполучить хорвата с прошлого года.

Еще по теме:
Реакция Хабиба на уход Модрича из «Реала»
«Реал» рассматривает двух кандидатов на замену Модричу 2
Реакция Роналду на уход Модрича из «Реала» 2
Источник: Mundo Deportivo
США. МЛС Испания. Примера Интер Майами Реал Бекхэм Дэвид Месси Лионель Модрич Лука
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1747998379
цапли пенсионеры там можно и самому Бекхэму выйти
Ответить
Свинья под бакланом
1747998586
Пора бы Зидану задуматься восстановить карьеру.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» не допустил своего игрока на матч с «Акроном»
14:22
Стал известен новый клуб Модрича
14:02
2
«Крылья Советов» сделали заявление по выступлению в РПЛ в следующем сезоне
13:49
1
РФС принял решение по «Химкам»
13:18
3
Самые длинные и драматичные серии пенальти в истории футбола
12:46
1
Фото«Реал» объявил об уходе Анчелотти
12:40
Макелеле сравнил Мостового с Зиданом
12:38
6
Соболев «слил» «Спартаку» тактику «Зенита» перед очным матчем («Первый спорт»)
12:30
9
ФотоОбъявлены судьи на 30-й тур РПЛ
12:20
4
«Спартак» определился с будущим Барко
12:09
3
Все новости
Все новости
Месси выбрал любимый гол в карьере
Вчера, 22:59
2
ВидеоБекхэм сделал подарок Овечкину
18 мая
1
Фото«Интер Майами» продлил контракт с экс-игроком «Барселоны»
15 мая
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
15 мая
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
15 мая
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
15 мая
МЛС. «Интер Майами» сыграл вничью с «Сан-Хосе», Месси не забил, у Альбы два голевых паса
15 мая
Болельщики «Атланты» обозлились на Миранчука: требуют отправить его в Сибирь и вернуть деньги за трансфер
11 мая
9
«Атланта» проиграла в МЛС «Чикаго», Миранчук привез пенальти
11 мая
Фанаты «Интера Майами» призвали клуб избавиться от Месси
3 мая
13
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
28 апреля
Реакция Месси на смерть Папы Римского
21 апреля
8
Месси назвал 5 футболистов, за игрой которых следят его сыновья
20 апреля
1
ВидеоШапи обогнал Месси по количеству ассистов в МЛС
20 апреля
3
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
20 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука потерпела разгромное поражение, Шапи отметился голевым пасом за «Канзас Сити»
20 апреля
1
МЛС. «Интер Майами» выиграл у «Коламбуса», у Месси впервые в сезоне нет голевых действий в 2-х матчах подряд
20 апреля
Топ-10 самых многообещающих игроков мира по версии Месси
19 апреля
ФотоРоссиянин попал в 10 самых дорогих игроков МЛС
18 апреля
1
Месси назвал 5 футболистов, которых любят его сыновья
18 апреля
4
Известен клуб МЛС, планирующий подписать Де Брюйне
16 апреля
Аршавин – о Месси: «Просто пешкарусом ходит»
16 апреля
Аршавин – о Бекхэме: «Мой голос королевский по сравнению с ним»
16 апреля
1
ВидеоСуарес вновь укусил игрока во время матча
14 апреля
5
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
14 апреля
ВидеоШапи забил дебютный гол в МЛС
13 апреля
Стало известно, в каком клубе Месси проведет 2026-й год
12 апреля
2
Мовсисян рассказал, как в США относятся к Овечкину
9 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 