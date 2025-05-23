Стал известен новый клуб Модрича

Полузащитник Лука Модрич может перебраться из «Реала» в «Интер Майами». Ожидается, что он перейдет в американскую команду в качестве свободного агента после окончания клубного ЧМ.
Контракт Модрича с «цаплями» будет рассчитан по крайней мере на один год. Это позволит хорвату продолжить карьеру до ЧМ-2026. За год в «Интер Майами» он заработает 2,5 миллиона долларов.
В апреле сообщалось, что подписать во флоридский клуб Модрича просил нападающий команды Лионель Месси. Владелец «цапель» Дэвид Бекхэм пытался заполучить хорвата с прошлого года.
- Помимо Месси, за «Интер Майами» сейчас выступает еще три бывших игрока «Барселоны» – Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.
- 39-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.
- В этом сезоне он провел за «Мадрид» 55 матчей, забил 4 гола, отдал 9 передач.
Источник: Mundo Deportivo