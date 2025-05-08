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  • Бекхэм рассказал, как «Манчестер Юнайтед» пытался продать его «Барселоне»

Бекхэм рассказал, как «Манчестер Юнайтед» пытался продать его «Барселоне»

Вчера, 22:49

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о смене клуба в 2003 году.

  • Полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».
  • За мадридцев он выступал до 2007 года.
  • Статистика Бекхэма: 159 матчей, 20 голов, 51 ассист.

«Я был в отпуске, когда [экс-директор «МЮ»] Питер Кеньон позвонил мне и сказал, что они приняли предложение от «Барселоны».

А я сказал: «Если вы собираетесь меня продать, то единственный клуб, в который я готов перейти, – это «Реал».

Я всегда мечтал играть за «Реал», еще с детства. Я не думал, что покину «Юнайтед», но если бы мне пришлось это сделать, я бы хотел перейти в «Реал».

Им пришлось отклонить [предложение от «Барселоны»]. За полтора дня все было согласовано и отменено», – рассказал Бекхэм.

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Источник: Sports Illustrated
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Барселона Реал Бекхэм Дэвид
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