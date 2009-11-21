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    Джои Гудьонссон - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Джои
    Фамилия Гудьонссон
    Команда Фрам
    Состав Основной
    Родной город Акранес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1980 (42 года)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2010 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:2 Челси (Лондон)
    16.01.2010 73' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Бернли (Бернли)
    28.12.2009 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:0 Бернли (Бернли)
    26.12.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Болтон (Болтон)
    20.12.2009 68' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Бернли (Бернли)
    90'
    16.12.2009 71' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Арсенал (Лондон)
    12.12.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    05.12.2009 Был в запасе Портсмут (Портсмут) 2:0 Бернли (Бернли)
    28.11.2009 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 5:3 Бернли (Бернли)
    21.11.2009 81' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    07.11.2009 62' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:3 Бернли (Бернли)
    31.10.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.10.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.10.2009 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:2 Бернли (Бернли)
    03.10.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    26.09.2009 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 5:0 Бернли (Бернли)
    19.09.2009 28' -90' Бернли (Бернли) 3:1 Сандерленд (Сандерленд)
    12.09.2009 75' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Бернли (Бернли)
    29.08.2009 59' -90' Челси (Лондон) 3:0 Бернли (Бернли)
    23.08.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    19.08.2009 74' -90' Бернли (Бернли) 1:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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