Джои Гудьонссон - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Джои
|Фамилия
|Гудьонссон
|Команда
|Фрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Акранес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Джои
|Фамилия
|Гудьонссон
|Команда
|Фрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Акранес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2010
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Челси (Лондон)
|16.01.2010
|73' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Бернли (Бернли)
|28.12.2009
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|26.12.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|20.12.2009
|68' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|90'
|16.12.2009
|71' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Портсмут (Портсмут)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|5:3
|Бернли (Бернли)
|21.11.2009
|81' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|07.11.2009
|62' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:3
|Бернли (Бернли)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:3
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.10.2009
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:2
|Бернли (Бернли)
|03.10.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|26.09.2009
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|5:0
|Бернли (Бернли)
|19.09.2009
|28' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|12.09.2009
|75' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Бернли (Бернли)
|29.08.2009
|59' -90'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Бернли (Бернли)
|23.08.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|19.08.2009
|74' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)