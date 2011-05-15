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Исмаэль Гаке
Статистика
Исмаэль Гаке - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1986 (40), Париж
#12 | Защитник
182 см | 77 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
3 : 0
15.05.2011
Ницца
27' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3 : 2
11.05.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Брест
0 : 0
07.05.2011
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 2
16.04.2011
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1 : 1
10.04.2011
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 2
03.04.2011
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 1
19.03.2011
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
1 : 0
12.03.2011
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0 : 0
05.03.2011
Ланс
74' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
0 : 2
26.02.2011
Ницца
81' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
0 : 3
20.02.2011
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2 : 0
30.01.2011
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0 : 0
22.12.2010
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1 : 1
18.12.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0 : 0
11.12.2010
Ницца
76' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1 : 0
05.12.2010
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 1
27.11.2010
Ницца
82' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0 : 1
20.11.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
1 : 0
14.11.2010
Ницца
1' - 46'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 0
23.10.2010
Ницца
1' - 87'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2 : 1
17.10.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
0 : 0
03.10.2010
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1 : 2
25.09.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4 : 0
18.09.2010
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
12.09.2010
Бордо
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 1
29.08.2010
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
21.08.2010
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
14.08.2010
Ницца
1' - 90'
12'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
07.08.2010
Валансьен
1' - 90'
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