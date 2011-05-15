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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ницца
Нанси - Ницца: обзор матча 15 мая 2011
Нанси
15.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 0
Завершен
Ницца
34'
Ю. Хаджи
76'
П. Беренге
86'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ницца
ГОЛ! 3:0!
Б. Траоре
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ю. Хаджи
Замена
А. Куанса
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
М. Ваируа
️️️️
Ж. Бризон
ГОЛ! 2:0!
П. Беренге
Пас отдал
Ю. Хаджи
Красная карточка
Р. Сивелли
Замена
Б. Жанно
️️️️
Д. Бакар
Желтая карточка
М. Кретьен Бассер
Желтая карточка
А. Мунье
Замена
А. Мунье
️️️️
Л. Палун
ГОЛ! 1:0!
Ю. Хаджи
Замена
И. Гаке
️️️️
Д. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
23
Ллойд Палун
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Нанси
8
Бакайе Траоре
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Ницца
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
4-4-2
16
Грегорини
21
Айдара
4
Лотье
17
Луис
20
Кретьен Бассер
27
Бризон
21
Н'Гуэмо
25
Фере
6
Беренге
15
Хаджи
21
Бакар
4-4-2
1
Оспина
29
Клер
23
Палун
39
Пейчинович
2
Сивелли
18
Диаките
18
Бен-Саада
15
Кулибали
15
Дигар
28
Любоя
11
Мулунгуи
15
Хаджи
8
Траоре
8
Траоре
15
Хаджи
27
Бризон
19
Ваируа
19
Ваируа
27
Бризон
21
Бакар
9
Жанно
9
Жанно
21
Бакар
18
Бен-Саада
18
Куанса
18
Куанса
18
Бен-Саада
18
Диаките
12
Гаке
12
Гаке
18
Диаките
23
Палун
40
Мунье
40
Мунье
23
Палун
Остались в запасе
Нанси
Ницца
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Нанси - Ницца
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Марсель Пико
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